Activan “Plan Z” tras robo de armamento a la Armada Boliviana: esto fue lo sustraído

Tras el robo de armamento en el Batallón de Infantería de Marina VI "INDEPENDENCIA", las autoridades han activado de manera inmediata el denominado "Plan Z" en todo el departamento. Esta medida de emergencia implica el sellado de distritos, trancas y puestos fronterizos estratégicos para impedir el traslado del equipo bélico fuera de la jurisdicción de La Paz.

Detalle del armamento de alto poder sustraído

El inventario oficial del material robado revela la pérdida de unidades de combate con gran capacidad de fuego, elevando el nivel de riesgo para la seguridad pública. El detalle de las piezas que están siendo rastreadas por las fuerzas especiales es el siguiente:

Fusiles de asalto (Armas largas): 4 fusiles FAL de alta potencia y 4 fusiles ACA T-56-2.

4 fusiles FAL de alta potencia y 4 fusiles ACA T-56-2. Escopetas de acción táctica: 3 unidades de la marca Mossberg, utilizadas habitualmente para operaciones de control y defensa.

3 unidades de la marca Mossberg, utilizadas habitualmente para operaciones de control y defensa. Pistolas 9 mm (Armas cortas): Un total de 6 piezas que incluyen 3 Norinco NP-22, 2 Glock 17 de alta precisión y 1 Steyr L9-A1.

Las fuerzas del orden mantienen operativos activos en distintos puntos del país, mientras avanzan las investigaciones para dar con los responsables.

El despliegue incluye unidades especializadas y labores de inteligencia, ante el riesgo que implica que este tipo de armamento permanezca fuera de control.

Las autoridades no descartan nuevas acciones en las próximas horas, en función de los avances del operativo.

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