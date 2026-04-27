¡Lo tenía servido! Inter tropieza ante el Torino y el Scudetto deberá esperar (2-2)

El Inter de Milán dejó escapar una victoria que parecía segura y aplazó su consagración en la Serie A tras empatar 2-2 frente al Torino, en un duelo vibrante disputado este domingo.

El conjunto ‘nerazzurro’ dominó gran parte del encuentro y logró ponerse en ventaja gracias a su efectividad en jugadas a balón parado. En el minuto 61, un envío de Federico Dimarco fue capitalizado por Yann Aurel Bisseck para ampliar la diferencia y encaminar lo que parecía un triunfo clave rumbo al título.

Sin embargo, el equipo local reaccionó con carácter en la segunda mitad. Liderados por el delantero argentino Giovanni Simeone, el Torino encontró el descuento al minuto 70, encendiendo el partido y a su afición.

La presión del conjunto ‘granata’ tuvo recompensa en el 79, cuando Nikola Vlasić convirtió un penalti para sellar el empate definitivo, en un cierre lleno de tensión. Simeone, figura del encuentro, fue ovacionado al ser sustituido en el tiempo añadido tras una actuación determinante.

Con este resultado, el Inter sigue líder con una cómoda ventaja y quedó a un paso del título, que podría asegurar en la próxima jornada si consigue una victoria ante el Parma. Por su parte, el Torino sumó un punto vital que lo aleja de la zona de descenso y prácticamente asegura su permanencia.

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