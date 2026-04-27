Oruro: Captan en video robo de mochila con dinero a comerciantes

El departamento de Oruro vuelve a ser escenario de un hecho delictivo que ha generado gran indignación entre la población local. Las cámaras de seguridad registraron el preciso momento en que una mujer sustrajo una mochila perteneciente a comerciantes de la zona.

Modus operandi a plena luz del día

En las imágenes se observa cómo la sospechosa se aproxima sigilosamente a los puestos de venta mientras los propietarios estaban distraídos. Aprovechando un descuido de segundos, la mujer toma el botín que contenía una importante suma de dinero y se retira rápidamente del lugar.

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