Alerta roja por lluvias en Bolivia: tormentas y frente frío afectarán a cinco departamentos

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha formalizado una alerta roja ante la inminente llegada de lluvias intensas acompañadas de actividad eléctrica. Según los expertos, estas condiciones meteorológicas afectarán de manera directa a cinco departamentos, donde no se descarta la caída de granizo de forma puntual.

Gilda Mamani, pronosticadora de turno de la entidad, explicó que el ingreso tardío de humedad es la causa principal de este comportamiento climático atípico.

"No se descartan las lluvias acompañadas con tormentas eléctricas y granizo de forma muy puntual durante la semana", subrayó la especialista en el informe técnico.

Además de las precipitaciones, el reporte advierte sobre el ingreso de un frente frío que impactará principalmente en las regiones de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca. Este fenómeno provocará un descenso brusco de las temperaturas, marcando la transición definitiva hacia la temporada de invierno en el sur del país.

Riesgos de desbordes hidrológicos

La alerta roja no solo contempla el aspecto atmosférico, sino también el riesgo hidrológico debido a la saturación de los suelos en diversas cuencas. Se prevé que el aumento en el caudal de los ríos genere ascensos progresivos de nivel, lo que mantiene en vilo a las poblaciones ribereñas y zonas bajas.

Los modelos meteorológicos sugieren que esta inestabilidad se prolongará al menos hasta la primera semana del mes de mayo, afectando tanto al oriente como al occidente. Se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada mediante los canales oficiales para evitar incidentes relacionados con tormentas eléctricas y descensos térmicos.

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