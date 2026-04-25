¡Más barato! El queso baja de precio en Santa Cruz

Los centros de abastecimiento de Santa Cruz han registrado una reducción en el costo del queso, el cual bajó de Bs. 50 a Bs. 48 en las últimas 24 horas debido a la escasa demanda. "Bajó porque no hay ventas, la gente no está comprando como antes", explicó una de las comerciantes en el mercado local.

Mientras productos como el huevo se mantienen entre los Bs. 22 y Bs. 30, la logística de distribución se ve severamente afectada por la coyuntura actual del combustible.

Sobre este punto, los vendedores señalan: “Lo que dicen los queseros es que no hay diésel y no van a traer los camiones porque están parados en el surtidor”.

Impacto de la crisis de suministros

La escasez de combustible no solo frena el transporte, sino que también limita la producción de derivados y encarece variedades específicas, según lo que indican los comerciantes. “No hay mucha leche y la mozzarella está cara también”, lamentaron los gremiales, quienes temen que la inestabilidad en el suministro de carburantes termine anulando el reciente alivio en los precios.

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