Un insólito error convirtió un partido de ascenso en Turquía en tendencia mundial. El arquero Bora Göymen protagonizó un blooper que ya recorre las redes como uno de los más increíbles del año.

El hecho ocurrió en el duelo entre Balıkesirspor y Eskişehirspor, correspondiente a los playoffs de la TFF 3. Lig. Apenas al minuto 9, un pelotazo largo sin mayor peligro terminó en una escena difícil de creer.

Göymen salió a cortar el balón, pero el rebote lo descolocó por completo. En un intento desesperado por ubicar la pelota, el guardameta giró sobre sí mismo sin notar que el balón había quedado justo detrás suyo. La jugada tomó un giro aún más inesperado cuando el esférico impactó en su espalda y quedó servido frente al arco vacío.

El delantero Ahmet Necat Aydın no desaprovechó el regalo y empujó la pelota para marcar el 1-0, desatando tanto la celebración como la incredulidad de los presentes.

El golpe fue duro para el Eskişehirspor, que apenas cinco minutos después volvió a encajar otro tanto, complicando seriamente sus aspiraciones en la serie. Aunque logró descontar en el segundo tiempo, el equipo deberá remontar en el partido de vuelta para seguir con vida en los playoffs.

Más allá del resultado, la jugada ya quedó marcada como una de las más virales de la temporada. El error de Göymen trascendió fronteras y generó todo tipo de reacciones, desde asombro hasta burlas, consolidándose como firme candidato al “blooper del año”.

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