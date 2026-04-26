Alerta en la ruta Oruro–Potosí: deslizamiento de rocas obliga a circular con extrema precaución

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó la caída de piedras de gran tamaño en el tramo Llallagua-Ravelo, afectando la conexión entre Oruro y Potosí.
26/04/2026 11:51
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La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó el deslizamiento de rocas de gran tamaño sobre la carretera que conecta Oruro con Potosí, en el sector Wayllas, tramo Llallagua-Ravelo, y recomendó a los conductores circular con precaución.
“La ABC, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, recomienda a los usuarios transitar con extrema precaución y tomar previsiones en esta ruta. Trabajamos para resguardar la transitabilidad en la Red Vial Fundamental”, señala el comunicado oficial.
De acuerdo con el reporte de transitabilidad, varios tramos presentan restricciones o circulación controlada en distintos puntos del país.
En Cochabamba, la ruta Llallavini-Bombeo registra restricción vehicular entre las 09:00 y 17:00. En la vía hacia Santa Cruz, el sector Siete Curvas fue declarado transitable con precaución debido a trabajos con maquinaria pesada.
En Santa Cruz, el sector La Angostura presenta deslizamientos, por lo que el paso está habilitado con precaución.
En La Paz, los tramos Santa Rosa-Puente Villa y Florida-Santa Rosa fueron declarados con restricción vehicular por la ABC.
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