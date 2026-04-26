Alerta en la ruta Oruro–Potosí: deslizamiento de rocas obliga a circular con extrema precaución

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó el deslizamiento de rocas de gran tamaño sobre la carretera que conecta Oruro con Potosí, en el sector Wayllas, tramo Llallagua-Ravelo, y recomendó a los conductores circular con precaución.

“La ABC, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, recomienda a los usuarios transitar con extrema precaución y tomar previsiones en esta ruta. Trabajamos para resguardar la transitabilidad en la Red Vial Fundamental”, señala el comunicado oficial.

De acuerdo con el reporte de transitabilidad, varios tramos presentan restricciones o circulación controlada en distintos puntos del país.

En Cochabamba, la ruta Llallavini-Bombeo registra restricción vehicular entre las 09:00 y 17:00. En la vía hacia Santa Cruz, el sector Siete Curvas fue declarado transitable con precaución debido a trabajos con maquinaria pesada.

En Santa Cruz, el sector La Angostura presenta deslizamientos, por lo que el paso está habilitado con precaución.

En La Paz, los tramos Santa Rosa-Puente Villa y Florida-Santa Rosa fueron declarados con restricción vehicular por la ABC.

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