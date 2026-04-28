El escenario vuelve a vibrar: tres participantes abren una semana decisiva

El escenario de Duelo de Voces vuelve a encenderse este martes tras una emotiva gala de eliminación que dejó fuera de competencia a Kevin Córdova, luego de un intenso duelo frente a Jonatan Peñaranda.

Con la tensión aún presente, el programa abre una nueva semana marcada por dinámicas renovadas y propuestas musicales originales, donde cada presentación será clave para definir el rumbo de los participantes.

En esta jornada, tres voces serán protagonistas. Se trata de Mikaela Malky, representante de Cochabamba e integrante del equipo de Lilibeth Temo y Juanpi Ojeda; Andrés Gonzales, de Santa Cruz, parte del equipo de Maisa Roca y Franklin Trigo; y Esteban Garnica, también cochabambino, quien compite en el equipo de David Dionich.

Los tres llegan decididos a dejarlo todo sobre el escenario, conquistar al jurado y sumar una puntuación que les permita alejarse de la zona de riesgo y mantenerse en competencia.

La expectativa crece entre los seguidores del programa, que esperan una noche cargada de talento, emoción y sorpresas.

Para no perderte ningún detalle, puedes seguir la competencia a través de las redes sociales de Red Uno y disfrutar del streaming en el canal de YouTube de La Gran Batalla.

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