TEMAS DE HOY:
BCB Felcn Matan a piloto de rally

23ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
La gran batalla

El escenario vuelve a vibrar: tres participantes abren una semana decisiva

Luego de una gala cargada de emociones, el programa musical inicia una nueva semana con cambios en la dinámica y tres participantes que buscarán destacar con versiones originales.

Silvia Sanchez

28/04/2026 19:45

El escenario vuelve a vibrar: tres participantes abren una semana decisiva
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El escenario de Duelo de Voces vuelve a encenderse este martes tras una emotiva gala de eliminación que dejó fuera de competencia a Kevin Córdova, luego de un intenso duelo frente a Jonatan Peñaranda.

Con la tensión aún presente, el programa abre una nueva semana marcada por dinámicas renovadas y propuestas musicales originales, donde cada presentación será clave para definir el rumbo de los participantes.

En esta jornada, tres voces serán protagonistas. Se trata de Mikaela Malky, representante de Cochabamba e integrante del equipo de Lilibeth Temo y Juanpi Ojeda; Andrés Gonzales, de Santa Cruz, parte del equipo de Maisa Roca y Franklin Trigo; y Esteban Garnica, también cochabambino, quien compite en el equipo de David Dionich.

Los tres llegan decididos a dejarlo todo sobre el escenario, conquistar al jurado y sumar una puntuación que les permita alejarse de la zona de riesgo y mantenerse en competencia.

La expectativa crece entre los seguidores del programa, que esperan una noche cargada de talento, emoción y sorpresas.

Para no perderte ningún detalle, puedes seguir la competencia a través de las redes sociales de Red Uno y disfrutar del streaming en el canal de YouTube de La Gran Batalla.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD