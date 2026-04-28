¿Quién es el nuevo vocero presidencial José Luis Gálvez Vera?

José Luis Gálvez Vera es el nuevo vocero oficial de la Oficina del Presidente Rodrigo Paz Pereira, designado en abril de 2026 para gestionar la comunicación oficial del Ejecutivo. Su nombramiento ha sido destacado por su experiencia en el campo de la comunicación estratégica y la política, así como su trayectoria en investigación social y análisis de opinión pública.

Formación y trayectoria profesional

Gálvez es un experto en comunicación estratégica y política, con más de dos décadas de experiencia en el análisis de la opinión pública y la gestión de crisis. A lo largo de su carrera, ha sido parte fundamental de diversos proyectos de investigación política y ha trabajado en el análisis de la percepción ciudadana sobre temas clave del país.

En 2003, Gálvez fue autor del libro "Sensacionalismo, valores y jóvenes. El Discurso y el consumo de dos periódicos bolivianos de crónica roja", un análisis que expone cómo los medios de comunicación influyen en la juventud boliviana a través del sensacionalismo en las noticias. Este trabajo académico le permitió posicionarse como una de las voces relevantes en la discusión sobre comunicación de masas en Bolivia.

Su paso por Ipsos CIESMORI y otras empresas

En su carrera profesional, José Luis Gálvez también fue vocero de la reconocida empresa Ipsos CIESMORI, la cual es líder en investigación de mercados y opinión pública en Bolivia. Su rol en la empresa le permitió tener acceso a las dinámicas de la política boliviana y le otorgó una visión amplia sobre la percepción social de las políticas públicas y los procesos electorales.

En marzo de 2026, José Luis Gálvez fue incorporado al directorio de la empresa Ingeniería y Construcciones Técnicas Incotec S.A., una firma importante en el sector de la construcción y la ingeniería en el país. Su involucramiento con esta empresa refleja su adaptabilidad profesional en diferentes sectores.

Nuevo desafío como vocero presidencial

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, designó a José Luis Gálvez como vocero presidencial, confiando en su experiencia para liderar la comunicación institucional y la relación con los medios de comunicación. En su nuevo rol, Gálvez se encargará de coordinar la información oficial, difundir los mensajes clave del gobierno y garantizar una comunicación clara, transparente y responsable con la ciudadanía.

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