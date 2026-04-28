¿Tramitas tu visa para EEUU? El nuevo motivo por el que podrían rechazarte de inmediato

La administración de Donald Trump ha emitido este martes una serie de normativas drásticas que transformarán el proceso de obtención de visas de no inmigrante. De acuerdo a las autoridades, el objetivo central de esta medida es identificar y excluir de antemano a cualquier individuo que pueda solicitar protección internacional una vez en suelo estadounidense.

De acuerdo a información publicada por The Washington Post, las misiones diplomáticas deben aplicar un interrogatorio específico sobre la seguridad personal del solicitante. Si el interesado manifiesta cualquier temor de regresar a su nación de origen, el permiso de entrada será denegado de forma automática por el oficial consular.

Una directiva de efecto inmediato

La instrucción proviene directamente de la oficina del secretario de Estado, Marco Rubio, y exige que la respuesta del solicitante quede debidamente documentada. Los funcionarios tienen la orden estricta de registrar si la persona afirma no temer daños o maltratos al momento de retornar a su país de residencia.

Para avanzar en el trámite, los ciudadanos extranjeros deberán enfrentarse a dos preguntas determinantes sobre su integridad física y antecedentes de persecución. Solo aquellos que respondan verbalmente con un "no" a ambas interrogantes podrán continuar con el proceso de emisión del documento de viaje.

Tensión judicial y política migratoria

Esta maniobra surge poco después de que un tribunal federal de apelaciones invalidara el argumento de una ‘invasión’ fronteriza para restringir el asilo legal. Ante este revés judicial, la Casa Blanca busca nuevas vías administrativas para cerrar las puertas a quienes huyen de la violencia en sus regiones.

Pese a las derrotas en los juzgados, el Gobierno ya ha manifestado su intención firme de impugnar las decisiones que faciliten la entrada de migrantes perseguidos. La nueva política en los consulados actúa como una red de contención previa para evitar que el sistema judicial interno deba procesar nuevos casos.

Críticas de organismos internacionales

Expertos en derechos humanos y migración han reaccionado con alarma ante lo que consideran un desmantelamiento de las obligaciones humanitarias del país. "Están tratando de demoler sistemáticamente cualquier medio por el cual una persona perseguida pueda buscar protección", denunció Jeremy Konyndyk, presidente de Refugees International.

Mientras la ley federal aún permite solicitar asilo a quienes ya se encuentran en territorio estadounidense, esta norma busca impedir que crucen la frontera legalmente. El conflicto entre la seguridad nacional y el derecho internacional al refugio entra así en una nueva y restrictiva etapa diplomática.

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