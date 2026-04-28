Las cámaras de seguridad de un comercio en la zona sur de la ciudad de Córdoba, Argentina, captaron una escena que generó una ola de indignación y conmoción internacional: un hombre luchando contra tres delincuentes para evitar que dañaran a su pequeña hija.

El incidente ocurrió en el barrio El Libertador. Alrededor de las 19:30 horas, la víctima se encontraba realizando compras a través de la ventanilla de un almacén local cuando fue abordado por la espalda.

Una defensa a una sola mano

Lo que hace que las imágenes sean particularmente impactantes es la reacción instintiva del padre. Mientras tres sujetos lo cercaban para arrebatarle sus pertenencias, el hombre:

Protegió a la menor: Mantuvo a su hija firmemente sujeta con un brazo contra su pecho.

Repelió el ataque: Con la mano libre, intentó forcejear y alejar a los asaltantes, buscando evitar que el contacto físico lastimara a la bebé.

Gritos de auxilio: En medio del caos, se escucha al hombre clamar repetidamente: "¡Tengo a la bebé!", en un intento desesperado por detener la agresión.

Intervención y huida

Las trabajadoras del comercio, al percatarse de la gravedad de la situación, intervinieron desde el interior con gritos y manotazos a través de la ventanilla de atención. A pesar del peligro, los delincuentes completaron el robo y se dieron a la fuga tras sustraer los objetos de valor. El video concluye con el desgarrador sonido del llanto de la niña mientras las empleadas asisten al padre.

Este suceso no es un hecho aislado en la segunda ciudad más poblada de Argentina. Los vecinos de la zona han manifestado un temor creciente:

"No quisieron hablar frente a las cámaras por miedo a represalias, pero el mensaje es claro: exigen mayor presencia policial. Los robos bajo esta modalidad son frecuentes en el barrio", reportaron fuentes locales.

Con datos de ElDoce.tv y TN.

Vea el video:

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