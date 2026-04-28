Un grave accidente ocurrido en un hospital de India generó conmoción tanto entre el personal sanitario como en la opinión pública. Una trabajadora del centro perdió la vida tras un incidente con un ascensor de servicio, en circunstancias que aún son materia de investigación.

Según los primeros reportes, la empleada —quien contaba con más de 20 años de trayectoria en la institución— se encontraba realizando sus tareas habituales cuando ocurrió el hecho. El episodio quedó registrado y rápidamente generó impacto por la crudeza del caso.

El hecho encendió las alarmas sobre las condiciones de seguridad en áreas de uso restringido dentro de hospitales, especialmente en lo que respecta al mantenimiento y funcionamiento de elevadores de servicio.

Compañeros de trabajo y autoridades expresaron su pesar por la pérdida, mientras se esperan los resultados de las pericias para determinar con precisión qué falló y si existieron negligencias.

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