TEMAS DE HOY:
Robos caso desfalco Banco Unión Robo Motocicleta

25ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Tragedia en un hospital de India: una trabajadora murió en un accidente con un ascensor

Una empleada con dos décadas de trayectoria perdió la vida en un trágico accidente con un ascensor de servicio. El caso generó conmoción y reabre el debate sobre la seguridad laboral en centros de salud.

Red Uno de Bolivia

28/04/2026 14:48

India: una trabajadora murió en un accidente con un ascensor
India

Escuchar esta nota

Un grave accidente ocurrido en un hospital de India generó conmoción tanto entre el personal sanitario como en la opinión pública. Una trabajadora del centro perdió la vida tras un incidente con un ascensor de servicio, en circunstancias que aún son materia de investigación.

Según los primeros reportes, la empleada —quien contaba con más de 20 años de trayectoria en la institución— se encontraba realizando sus tareas habituales cuando ocurrió el hecho. El episodio quedó registrado y rápidamente generó impacto por la crudeza del caso.

El hecho encendió las alarmas sobre las condiciones de seguridad en áreas de uso restringido dentro de hospitales, especialmente en lo que respecta al mantenimiento y funcionamiento de elevadores de servicio.

Compañeros de trabajo y autoridades expresaron su pesar por la pérdida, mientras se esperan los resultados de las pericias para determinar con precisión qué falló y si existieron negligencias.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD