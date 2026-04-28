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Educación

Maestros inicia marcha desde Calamarca hacia La Paz

La Confederación de Trabajadores en Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) ha comenzado su marcha desde el municipio de Calamarca rumbo a la sede de gobierno, La Paz, a 54 km de distancia.

Juan Marcelo Gonzáles

28/04/2026 16:30

Foto: Marcha de maestros (Adrian Apaza RED UNO)
La Paz

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La Confederación de Trabajadores en Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) ha comenzado su marcha desde el municipio de Calamarca rumbo a la sede de gobierno, La Paz, a 54 km de distancia.

Con la participación de 31 federaciones de los nueve departamentos, la marcha tiene como objetivo llegar en esta jornada a Vilaque para pernoctar y continuar su recorrido hacia La Paz. Los manifestantes esperan la adhesión de más delegaciones a lo largo del trayecto.

Cabildo de la COB

El principal propósito de esta movilización es la atención a su pliego petitorio en solicitud de más presupuesto para el sector, y unirse al Cabildo convocado por la Central Obrera Boliviana (COB) para el 1° de mayo, buscando plantear sus demandas y exigir respuestas a las autoridades.

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