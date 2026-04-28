Bono PEPE: Si aún no cobraste, esto debes saber

Si eres beneficiario del Programa de Protección y Equidad (PEPE) y no lograste retirar tu dinero en las etapas anteriores, hay buenas noticias. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas confirmó una ampliación del plazo para garantizar que nadie se quede sin este apoyo económico.

Con más del 80% de ejecución alcanzado a nivel nacional, esta nueva ventana busca llegar al total de los beneficiarios pendientes en todo el país.

Fechas clave: ¿Cuándo puedo cobrar?

El periodo extraordinario de pago está a la vuelta de la esquina. Toma nota de los días habilitados:

Inicio: Lunes 4 de mayo.

Cierre: Viernes 19 de junio.

Flexibilidad: A diferencia de meses pasados, no habrá restricciones por número de carnet ni fecha de nacimiento. Puedes acudir cualquier día dentro de este rango.

Monto y Requisitos: Más simple que antes

Una de las novedades más importantes de esta fase es la unificación del beneficio. Aunque originalmente el bono se dividía en tres cuotas, ahora se entregará el monto total de Bs 450 en un solo pago.

Para realizar el retiro, los requisitos son mínimos:

Documento único: Solo necesitas tu Cédula de Identidad vigente. Sin trámites extra: No se requieren formularios, fotocopias adicionales ni registros nuevos en el banco.

¿Quiénes están habilitados?

Este pago está destinado exclusivamente a las personas que ya formaban parte de los siguientes programas sociales:

Bono Juana Azurduy.

Bono Juancito Pinto.

Bono de Discapacidad (Grave o Muy Grave).

Bono Anual de Indigencia o Ceguera.

¿A dónde acudir?

El cobro puede realizarse en cualquier entidad bancaria habilitada a nivel nacional. Las autoridades recomiendan asistir a la sucursal más cercana para evitar aglomeraciones innecesarias, recordando que el sistema ya cuenta con la instrucción de proceder al pago con la sola presentación del documento de identidad.

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