Así luce por dentro la lujosa Casa Ejecutiva de YPFB: muebles de diseñador y salas tipo hotel

Ambientes amplios, decoración sofisticada y detalles de alto costo. Así es por dentro la Casa Ejecutiva de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), un espacio que, según denunció el presidente de la estatal, Sebastián Daroca Oller, presenta niveles de lujo que contrastan con las necesidades operativas de la empresa.

Durante un recorrido por las instalaciones, la nueva administración se encontró con espacios que, de acuerdo a la descripción oficial, se asemejan más a un hotel de cinco estrellas que a oficinas institucionales.

En el interior destacan muebles de diseñador, lámparas importadas de estilo exclusivo y obras de arte de autor que decoran distintos ambientes. Cada habitación cuenta con equipamiento individual de alto nivel, incluyendo sistemas de entretenimiento como karaoke, además de mobiliario cuidadosamente seleccionado con acabados de lujo.

Los espacios fueron concebidos como suites privadas, con detalles que priorizan el confort y la estética, por encima de un enfoque funcional. La ambientación combina elementos modernos con piezas decorativas únicas, generando un entorno sofisticado y personalizado en cada área.

Daroca calificó el hallazgo como “indignante” y cuestionó que se hayan destinado recursos a este tipo de instalaciones en lugar de invertir en áreas estratégicas como laboratorios de control de calidad o infraestructura para almacenamiento de combustibles.

Según adelantó, este tipo de gastos serán revisados como parte de una evaluación más amplia dentro de la empresa, con el objetivo de reorientar la inversión hacia aspectos considerados prioritarios para el funcionamiento de YPFB.

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