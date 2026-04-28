José Luis Gálvez asume como vocero Presidencial

A través de un comunicado oficial, la Oficina del Presidente informó que, a partir de la fecha, José Luis Gálvez asumirá las funciones de vocero oficial de la Oficina del Presidente Rodrigo Paz Pereira.

En su nueva función, José Luis Gálvez será el encargado de coordinar la comunicación oficial de la Presidencia y de mantener la relación con los medios de comunicación. Su tarea principal será la difusión de información institucional dentro de la línea comunicacional del Gobierno, asegurando que los mensajes oficiales lleguen de manera clara y efectiva a la ciudadanía.

Compromiso con la comunicación

La Oficina del Presidente también reafirmó su compromiso de mantener una comunicación clara, oportuna y responsable con la ciudadanía, asegurando que las acciones y decisiones del Gobierno sean debidamente transmitidas a la sociedad.

El nombramiento de José Luis Gálvez en este rol de gran importancia para la comunicación institucional refleja la intención del Gobierno de fortalecer su relación con los medios y de ofrecer información transparente y accesible a toda la población.

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