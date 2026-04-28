Duro golpe al narcotráfico: Más de $us 1 millón incautado en operativo antidrogas en el Chapare

El Comandante Nacional de Umopar, Raúl Alberto Omonte Sejas, acompañado del Fiscal de Sustancias Controladas, ofreció una conferencia de prensa en la que destacaron los resultados de los operativos realizados en varias regiones del país para combatir el narcotráfico. Los operativos, que tuvieron lugar en el Chapare, involucraron la incautación de importantes cantidades de sustancias controladas y la destrucción de fábricas ilegales de droga.

Incautaciones

Pasta base de cocaína y clorhidrato de cocaína fueron confiscados.

Se decomisaron sustancias químicas tanto líquidas como sólidas.

8 fábricas de droga fueron destruidas en el operativo.

Detenciones y materiales incautados

2 personas de nacionalidad boliviana fueron detenidas.

1 vehículo, 2 motocicletas y una avioneta fueron confiscados.

También se incautaron armas de fuego y municiones.

Entre los equipos de comunicación se encontraron 2 teléfonos celulares, 1 GPS, 1 auricular Bose y 1 equipo Starlink.

Además, se inhabilitó una pista clandestina utilizada para el tráfico de drogas.

Afectación económica al narcotráfico

El total de la afectación económica al narcotráfico ascendió a 1.508.634 dólares estadounidenses, lo que representa una significativa pérdida para las redes de tráfico de drogas operando en el país.

Compromiso de la Felcn

La Felcn reafirmó su compromiso con la lucha contra el narcotráfico, asegurando que intensificarán los operativos en todo el país con transparencia y firmeza para seguir debilitando las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y el crimen organizado.

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