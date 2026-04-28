Duro golpe al narcotráfico: Más de $us 1 millón incautado en operativo antidrogas en el Chapare

La Felcn, junto con la Unidad Mopar Chapare, realizó un importante operativo en la lucha contra el narcotráfico, logrando incautaciones millonarias y el desmantelamiento de infraestructuras ilegales.
28/04/2026 17:28
Escuchar esta nota
El Comandante Nacional de Umopar, Raúl Alberto Omonte Sejas, acompañado del Fiscal de Sustancias Controladas, ofreció una conferencia de prensa en la que destacaron los resultados de los operativos realizados en varias regiones del país para combatir el narcotráfico. Los operativos, que tuvieron lugar en el Chapare, involucraron la incautación de importantes cantidades de sustancias controladas y la destrucción de fábricas ilegales de droga.
Incautaciones
Afectación económica al narcotráfico
El total de la afectación económica al narcotráfico ascendió a 1.508.634 dólares estadounidenses, lo que representa una significativa pérdida para las redes de tráfico de drogas operando en el país.
Compromiso de la Felcn
La Felcn reafirmó su compromiso con la lucha contra el narcotráfico, asegurando que intensificarán los operativos en todo el país con transparencia y firmeza para seguir debilitando las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y el crimen organizado.
Mira la programación en Red Uno Play
17:00
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00
17:00
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00