“XAOMI”, el can antidroga que descubrió sustancias controladas camufladas en un aguayo en Cochabamba

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) instalaron un Dispositivo Estático de Control Vehicular en inmediaciones de los municipios de Vinto y Morochata.

Durante el control, se interceptó un minibús particular que circulaba por la zona.

Alerta del can antidroga

El can antidroga “XAOMI” fue clave en el operativo, al emitir una alerta positiva sobre un aguayo transportado en el vehículo.

Tras la requisa, se encontraron cinco paquetes camuflados entre prendas de vestir, como ropa y textiles.

Resultado positivo a cocaína

De acuerdo con el reporte policial, la prueba de campo realizada a la sustancia dio resultado positivo para pasta base de cocaína.

El hallazgo confirma el intento de ocultar la droga utilizando objetos de uso cotidiano para evadir controles.

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