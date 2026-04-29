Audiencia por caso 'Cara de Bebé' fue suspendida por tercera vez 

Por tercera ocasión consecutiva fue suspendida la audiencia cautelar dentro del caso conocido como “Cara de Bebé”, donde están implicados tres ciudadanos brasileños y un boliviano investigados por el asesinato del mencionado alias.

Los acusados fueron trasladados hasta dependencias judiciales bajo fuerte custodia policial, con un operativo de seguridad reforzado debido a la peligrosidad que representa el caso. Sin embargo, la audiencia no pudo instalarse nuevamente.

En medio del proceso, el abogado Denver Pedraza, se refirió a la situación y advirtió el nivel de riesgo que rodea el expediente judicial.

“Es un caso súper peligroso… los jueces se sienten inseguros, pero deben contar con protección. Son estructuras bien armadas”, manifestó.

Pedraza también señaló que este tipo de procesos evidencian la complejidad de redes criminales que operarían en el país.

“El corazón del narcotráfico está en el Chapare y se ha extendido a Santa Cruz”, afirmó, mencionando además la relación con otros hechos delictivos investigados.

Asimismo, el jurista sostuvo que existe un clima de temor dentro del proceso judicial:

“Están en pánico, están aterrorizados”, dijo, en referencia a los involucrados en el caso.

Con esta nueva suspensión, la audiencia cautelar sigue sin fecha definida, mientras la investigación continúa en un contexto de alta tensión y preocupación por la seguridad de los operadores de justicia.

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