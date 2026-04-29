¡Al filo de la eliminación! Independiente Petrolero cae ante Botafogo por la Sudamericana (3-0)

El golpe fue duro y deja a Independiente Petrolero al borde del abismo. El conjunto capitalino cayó por 3-0 en su visita a Botafogo en el estadio Nilton Santos, por la tercera fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana.

El equipo boliviano fue superado desde el inicio y sufrió la apertura del marcador a los 15 minutos, cuando Mateo Ponte puso en ventaja al conjunto brasileño. A partir de ahí, el “Matador” intentó reaccionar, pero no encontró respuestas ante un rival sólido y efectivo.

En el segundo tiempo, Botafogo liquidó el partido con goles de Álvaro Montoro (62’) y Newton (77’), sentenciando una goleada que refleja la diferencia mostrada en el campo de juego.

Con este resultado, Independiente Petrolero suma su tercera derrota consecutiva en el torneo y continúa sin puntos, ubicándose en el fondo de su grupo, mientras que el equipo brasileño se consolida como líder.

El panorama es crítico para el representante boliviano, que necesita una reacción urgente en las próximas jornadas si quiere mantener alguna esperanza de clasificación. Su siguiente desafío será ante Caracas, en un duelo clave para intentar cambiar la historia.

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