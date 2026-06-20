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Mundial 2026

Países Bajos vence y logra amplia diferencia de goles frente a Suecia (5-1)

Este sábado, el Estadio de Houston abrió sus puertas nuevamente para recibir la Fecha 2 de la Fase de Grupo del Mundial 2026. El conjunto visitante convirtió sólo una vez y el equipo local ganó por una abultada diferencia.  

Naira Menacho

20/06/2026 12:55

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Foto: AFP.
Estados Unidos

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Las estadísticas del encuentro entre Países Bajos y Suecia del Mundial:

  • Posesión: Países Bajos (46%) VS Suecia (54%)
  • Tiros al arco: Países Bajos (3) VS Suecia (10)
  • Fouls cometidos: Países Bajos (9) VS Suecia (12)
  • Pases Correctos: Países Bajos (373) VS Suecia (299)
  • Pases Incorrectos: Países Bajos (64) VS Suecia (56)
  • Recuperaciones: Países Bajos (7) VS Suecia (6)
  • Tarjetas Amarillas: Países Bajos (0) VS Suecia (3)
  • Tiros Libres: Países Bajos (0) VS Suecia (3)

Michael Oliver fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Houston.

Formación de Países Bajos hoy

El entrenador Ronald Koeman salió a la cancha con una formación 4-3-3 con Bart Verbruggen en la portería; Denzel Dumfries, Jan van Hecke, Virgil van Dijk y Micky van de Ven en la línea defensiva; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong y Tijjani Reijnders en el mediocampo; y Donyell Malen, Brian Brobbey y Cody Gakpo en el ataque.

Formación de Suecia hoy

Por su parte, Graham Potter paró en el campo una estrategia 3-5-2 con Kristoffer Nordfeldt en el arco; Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelöf como defensa; Alexander Bernhardsson, Benjamin Nygren, Jesper Karlström, Yasin Ayari y Gabriel Gudmundsson en la mitad; y con Viktor Gyökeres y Alexander Isak en la delantera.

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