Países Bajos vence y logra amplia diferencia de goles frente a Suecia (5-1)

Las estadísticas del encuentro entre Países Bajos y Suecia del Mundial:

Posesión: Países Bajos (46%) VS Suecia (54%)

(46%) VS (54%) Tiros al arco: Países Bajos (3) VS Suecia (10)

(3) VS (10) Fouls cometidos: Países Bajos (9) VS Suecia (12)

(9) VS (12) Pases Correctos: Países Bajos (373) VS Suecia (299)

(373) VS (299) Pases Incorrectos: Países Bajos (64) VS Suecia (56)

(64) VS (56) Recuperaciones: Países Bajos (7) VS Suecia (6)

(7) VS (6) Tarjetas Amarillas: Países Bajos (0) VS Suecia (3)

(0) VS (3) Tiros Libres: Países Bajos (0) VS Suecia (3)

Michael Oliver fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Houston.

Formación de Países Bajos hoy

El entrenador Ronald Koeman salió a la cancha con una formación 4-3-3 con Bart Verbruggen en la portería; Denzel Dumfries, Jan van Hecke, Virgil van Dijk y Micky van de Ven en la línea defensiva; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong y Tijjani Reijnders en el mediocampo; y Donyell Malen, Brian Brobbey y Cody Gakpo en el ataque.

Formación de Suecia hoy

Por su parte, Graham Potter paró en el campo una estrategia 3-5-2 con Kristoffer Nordfeldt en el arco; Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelöf como defensa; Alexander Bernhardsson, Benjamin Nygren, Jesper Karlström, Yasin Ayari y Gabriel Gudmundsson en la mitad; y con Viktor Gyökeres y Alexander Isak en la delantera.

Sigue el minuto a minuto:

Mira la programación en Red Uno Play