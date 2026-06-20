Países Bajos vence y logra amplia diferencia de goles frente a Suecia (5-1)

Este sábado, el Estadio de Houston abrió sus puertas nuevamente para recibir la Fecha 2 de la Fase de Grupo del Mundial 2026. El conjunto visitante convirtió sólo una vez y el equipo local ganó por una abultada diferencia.
20/06/2026 12:55
Escuchar esta nota
Michael Oliver fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Houston.
El entrenador Ronald Koeman salió a la cancha con una formación 4-3-3 con Bart Verbruggen en la portería; Denzel Dumfries, Jan van Hecke, Virgil van Dijk y Micky van de Ven en la línea defensiva; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong y Tijjani Reijnders en el mediocampo; y Donyell Malen, Brian Brobbey y Cody Gakpo en el ataque.
Por su parte, Graham Potter paró en el campo una estrategia 3-5-2 con Kristoffer Nordfeldt en el arco; Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelöf como defensa; Alexander Bernhardsson, Benjamin Nygren, Jesper Karlström, Yasin Ayari y Gabriel Gudmundsson en la mitad; y con Viktor Gyökeres y Alexander Isak en la delantera.
Sigue el minuto a minuto:
Mira la programación en Red Uno Play