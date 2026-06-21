El mundial se vive por Red Uno: España enfrenta a Arabia Saudita y Uruguay choca con Cabo Verde

La emoción del Mundial 2026 continúa este domingo y la Red Uno llevará a las pantallas dos compromisos decisivos del Grupo H. España se enfrentará a Arabia Saudita desde las 12:00, mientras que Uruguay chocará con Cabo Verde a partir de las 18:00.

La primera jornada dejó un panorama inesperado en la serie. España no logró superar al debutante Cabo Verde e igualó sin goles, resultado que generó dudas contra una de las selecciones llamadas a pelear por el título.

En el otro encuentro, Uruguay empató 1-1 frente a Arabia Saudita, pese a mostrar un mejor rendimiento durante gran parte del partido.

La selección uruguaya, dirigida por Marcelo Bielsa, buscará su primera victoria con algunas modificaciones en ofensiva para ganar profundidad y velocidad.

Del otro lado, Cabo Verde intentará seguir sorprendiendo. Gran parte de las miradas estarán puestas en el arquero Vozinha, figura del empate ante España gracias a una destacada actuación bajo los tres palos.

España, obligada a reaccionar tras el inesperado tropiezo en su estreno, parte como favorita ante Arabia Saudita y necesita sumar los tres puntos para encaminar su clasificación y acallar las críticas surgidas tras su presentación inicial.

Con cuatro selecciones aún en busca de consolidarse en la tabla, la segunda fecha del Grupo H promete partidos intensos y determinantes para las aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del Mundial 2026.

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