TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Mundial 2026

Japón aplasta 4-0 a Túnez y manda un mensaje fuerte en el Mundial 2026

Con doblete de Ayase Ueda y goles de Daichi Kamada y Junya Ito, el seleccionado japonés firmó una contundente victoria en el estadio de Monterrey.

Silvia Sanchez

20/06/2026 23:55

Agregar Reduno en
Foto EFE.
Estados Unidos

Escuchar esta nota

Japón tuvo una noche perfecta en el Mundial 2026. Con intensidad, precisión y contundencia, el seleccionado asiático derrotó por 4-0 a Túnez en el estadio de Monterrey y dejó una clara muestra de su poder ofensivo.

El equipo dirigido por Hajime Moriyasu golpeó desde el arranque. Apenas a los 3 minutos del primer tiempo, Daichi Kamada abrió el marcador y encaminó el dominio japonés.

La presión continuó y, a los 30 minutos, apareció Ayase Ueda para ampliar la ventaja. El delantero volvió a marcar en el segundo tiempo, a los 37 minutos, completando su doblete y confirmándose como la gran figura del encuentro.

Antes de eso, a los 23 minutos del complemento, Junya Ito también se sumó a la fiesta japonesa con el tercer tanto del partido.

Foto EFE.

Ueda fue el jugador más destacado de la jornada. Marcó dos goles, remató cinco veces al arco y completó 10 pases correctos, siendo una pesadilla constante para la defensa tunecina.

Otro de los nombres importantes fue Junya Ito, autor de un gol, con 34 pases correctos y dos remates al arco, aportando desequilibrio y claridad en la mitad de la cancha.

Túnez, dirigido por Hervé Renard, intentó sostenerse con un esquema 3-6-1, pero nunca logró frenar el ritmo japonés. Con Aymen Dahmen en el arco y Sebastian Tounekti como referencia ofensiva, el equipo africano quedó superado por la velocidad y efectividad de su rival.

Japón también salió con un sistema 3-6-1, con Zion Suzuki bajo los tres palos, una defensa sólida liderada por Takehiro Tomiyasu, Kou Itakura y Hiroki Ito, y un mediocampo de mucha movilidad con nombres como Ritsu Doan, Junya Ito, Daichi Kamada y Keito Nakamura.

Foto EFE.

El árbitro del compromiso fue István Kovács, encargado de dirigir las acciones del encuentro.

Con esta victoria, Japón gana confianza y llega fortalecido para su próximo duelo ante Suecia en el estadio de Dallas. Por su parte, Túnez buscará recuperarse cuando enfrente a Países Bajos en la siguiente fecha.

La noche en Monterrey tuvo un solo dueño: Japón, que goleó, convenció y avisó que quiere ser protagonista en este Mundial.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD