Japón aplasta 4-0 a Túnez y manda un mensaje fuerte en el Mundial 2026

Con doblete de Ayase Ueda y goles de Daichi Kamada y Junya Ito, el seleccionado japonés firmó una contundente victoria en el estadio de Monterrey.
20/06/2026 23:55
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Japón tuvo una noche perfecta en el Mundial 2026. Con intensidad, precisión y contundencia, el seleccionado asiático derrotó por 4-0 a Túnez en el estadio de Monterrey y dejó una clara muestra de su poder ofensivo.
El equipo dirigido por Hajime Moriyasu golpeó desde el arranque. Apenas a los 3 minutos del primer tiempo, Daichi Kamada abrió el marcador y encaminó el dominio japonés.
La presión continuó y, a los 30 minutos, apareció Ayase Ueda para ampliar la ventaja. El delantero volvió a marcar en el segundo tiempo, a los 37 minutos, completando su doblete y confirmándose como la gran figura del encuentro.
Antes de eso, a los 23 minutos del complemento, Junya Ito también se sumó a la fiesta japonesa con el tercer tanto del partido.
Ueda fue el jugador más destacado de la jornada. Marcó dos goles, remató cinco veces al arco y completó 10 pases correctos, siendo una pesadilla constante para la defensa tunecina.
Otro de los nombres importantes fue Junya Ito, autor de un gol, con 34 pases correctos y dos remates al arco, aportando desequilibrio y claridad en la mitad de la cancha.
Túnez, dirigido por Hervé Renard, intentó sostenerse con un esquema 3-6-1, pero nunca logró frenar el ritmo japonés. Con Aymen Dahmen en el arco y Sebastian Tounekti como referencia ofensiva, el equipo africano quedó superado por la velocidad y efectividad de su rival.
Japón también salió con un sistema 3-6-1, con Zion Suzuki bajo los tres palos, una defensa sólida liderada por Takehiro Tomiyasu, Kou Itakura y Hiroki Ito, y un mediocampo de mucha movilidad con nombres como Ritsu Doan, Junya Ito, Daichi Kamada y Keito Nakamura.
El árbitro del compromiso fue István Kovács, encargado de dirigir las acciones del encuentro.
Con esta victoria, Japón gana confianza y llega fortalecido para su próximo duelo ante Suecia en el estadio de Dallas. Por su parte, Túnez buscará recuperarse cuando enfrente a Países Bajos en la siguiente fecha.
La noche en Monterrey tuvo un solo dueño: Japón, que goleó, convenció y avisó que quiere ser protagonista en este Mundial.
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