Jugador de Bélgica está a un paso de abandonar el Mundial, ¿qué pasó?

La controversia rodea a la selección de Bélgica en pleno Mundial 2026, luego de que se conociera que Jérémy Doku evalúa la posibilidad de abandonar temporalmente la concentración para acompañar el nacimiento de su primer hijo.

El futbolista del Manchester City reconoció públicamente que priorizar este momento familiar es una opción real, aunque aclaró que la decisión final dependerá de la fecha exacta del parto y de la situación deportiva del equipo.

“Depende de cuándo ocurra, pero es mi primer hijo, así que sin duda querría estar allí. Nadie quiere perderse el nacimiento de su primer hijo. Pero también sé que el fútbol implica muchas otras consideraciones. La federación apoya a sus jugadores y comprende sus situaciones. Veremos qué podemos hacer”, declaró a Reuters.

La situación ha generado un intenso debate en Bélgica y en la prensa internacional. Mientras parte de la opinión pública respalda la postura del jugador, otros sectores han cuestionado su eventual ausencia en plena competencia mundialista.

Foto EFE

La polémica escaló aún más tras las declaraciones de la presentadora del canal L’Équipe, France Pierron, quien criticó duramente la decisión del futbolista.

“Tienes la oportunidad de jugar un Mundial, hay cientos de jugadores que desearían estar en tu lugar, pero lo dejas todo para asistir al parto de tu hijo, algo que me parece repugnante, con todo mi respeto, porque el padre no sirve para nada”, afirmó en vivo, generando una fuerte reacción en redes sociales.

En paralelo, el cuerpo técnico de Bélgica ya confirmó que Doku no estará disponible para el próximo partido ante Irán. El atacante no se entrenó con normalidad debido a una infección respiratoria, lo que lo deja fuera de la convocatoria inmediata mientras continúa su recuperación.

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