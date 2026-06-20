Jugador paraguayo fue expulsado por taparse la boca para hablarle a un rival

La selección de Paraguay sufrió una baja sensible en los minutos finales del primer tiempo del partido frente a Turquía, correspondiente al Grupo D del Mundial 2026.

Miguel Almirón vio la tarjeta roja directa luego de que el árbitro revisara una acción en el VAR y determinara una infracción relacionada con una reciente normativa disciplinaria implementada por la FIFA.

Foto: AFP

Tras ser advertido desde la cabina de videoarbitraje, el juez principal acudió al monitor para analizar las imágenes y observó que el futbolista paraguayo, identificado con el dorsal 10, se cubrió la boca mientras se dirigía verbalmente al defensor turco Mert Müldür.

Luego de la revisión, el árbitro decidió mostrarle la tarjeta roja directa a Almirón, dejando a la Albirroja con un hombre menos antes del descanso.

La sanción se sustenta en una nueva normativa adoptada por la FIFA a finales de abril, que establece la expulsión inmediata de cualquier jugador que se cubra la boca para dirigirse verbalmente a un rival. La medida fue impulsada tras un polémico episodio ocurrido entre Vinícius Júnior y Gianluca Prestianni en la UEFA Champions League y tiene como objetivo combatir insultos y conductas antideportivas que resultan difíciles de detectar durante el desarrollo normal del juego.

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