Alemania derrota 2-1 a Costa de Marfil y se lleva un triunfo clave

Alemania lo dio vuelta en el final y venció 2-1 a Costa de Marfil en un partido vibrante por el Grupo E del Mundial 2026.

El conjunto africano había abierto el marcador a los 29 minutos con Frank Kessié y sostuvo la ventaja durante gran parte del encuentro, incluso con buenas intervenciones del arquero Yahia Fofana.

En el segundo tiempo, el equipo alemán reaccionó con una serie de cambios que le dieron otra intensidad al juego. A los 68 minutos, Deniz Undav marcó el empate tras una jugada colectiva iniciada por Nadiem Amiri.

Cuando el partido parecía terminar igualado, el propio Undav apareció en el minuto 93 para convertir su doblete y sellar la remontada en Canadá.

Costa de Marfil tuvo chances de sostener el resultado, destacando una atajada clave de Fofana a los 90 minutos ante un remate de Amiri, pero no logró resistir el cierre del encuentro.

Con este triunfo, Alemania suma tres puntos vitales en la fase de grupos, mientras que Costa de Marfil se queda con sabor amargo tras haber estado cerca de puntuar ante el tetracampeón del mundo.

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