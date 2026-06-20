Impactante video muestra cómo un futbolista fallece tras rodillazo en la garganta

El mundo del deporte se encuentra conmocionado tras la difusión de un impactante video que muestra el fallecimiento de un futbolista en Ghana. En este sentido, el fatídico incidente ocurrió en pleno partido cuando el jugador sufrió un violento rodillazo en la garganta durante una disputa aérea por el balón.

A pesar de recibir asistencia médica inmediata sobre el césped tras la colisión, el fuerte impacto contra el portero rival terminó costándole la vida. Las sensibles imágenes de la jugada se han vuelto virales en internet.

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