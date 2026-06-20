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Impactante video muestra cómo un futbolista fallece tras rodillazo en la garganta

Las sensibles imágenes capturaron el preciso momento del choque entre el futbolista y el guardameta durante un tenso partido en Ghana.

Ximena Rodriguez

19/06/2026 23:03

Agregar Reduno en
El trágico suceso sucedió en Ghana.
Ghana

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El mundo del deporte se encuentra conmocionado tras la difusión de un impactante video que muestra el fallecimiento de un futbolista en Ghana. En este sentido, el fatídico incidente ocurrió en pleno partido cuando el jugador sufrió un violento rodillazo en la garganta durante una disputa aérea por el balón.

A pesar de recibir asistencia médica inmediata sobre el césped tras la colisión, el fuerte impacto contra el portero rival terminó costándole la vida. Las sensibles imágenes de la jugada se han vuelto virales en internet.

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