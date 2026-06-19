Mundial 2026: Este es el menú futbolero para disfrutar durante el fin de semana largo

Los aficionados al fútbol tendrán un fin de semana cargado de emociones con una nueva jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. Entre el sábado, domingo y el feriado del lunes se disputarán 11 encuentros que pueden comenzar a definir a varios clasificados a la siguiente ronda.

Sábado 20 de junio

La actividad arrancará con tres compromisos correspondientes a los grupos E y F:

Países Bajos vs Suecia (13:00)

Alemania vs Costa de Marfil (16:00)

Ecuador vs Curazao (20:00)

Los encuentros serán claves para las aspiraciones de clasificación de las selecciones europeas y sudamericanas en sus respectivos grupos.

Domingo 21 de junio

La jornada dominical tendrá cuatro partidos y contará con la presencia de algunas selecciones candidatas a avanzar a la siguiente fase:

Túnez vs Japón (12:00)

España vs Arabia Saudí (12:00)

Bélgica vs Irán (15:00)

Uruguay vs Cabo Verde (18:00)

Nueva Zelanda vs Egipto (21:00)

Uno de los duelos más atractivos será el de España frente a Arabia Saudí, mientras que Uruguay buscará sumar puntos importantes en el Grupo H.

Lunes 22 de junio

El feriado también tendrá una cartelera destacada encabezada por la vigente campeona del mundo.

Argentina vs Austria (13:00)

Francia vs Irak (17:00)

Noruega vs Senegal (21:00)

Jordania vs Argelia (23:00)

El choque entre Argentina y Austria aparece como el principal atractivo de la jornada, mientras que Francia intentará consolidar su posición en el Grupo I.

Con estos encuentros, el Mundial 2026 entra en una etapa decisiva de la fase de grupos, donde cada punto puede marcar la diferencia en la lucha por un lugar en la ronda eliminatoria.

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