Red Uno en Miami: Así se vive la pasión mundialista en sus playas

Las playas de Miami se han convertido en un punto de encuentro para miles de aficionados que disfrutan del ambiente mundialista en una de las sedes de la Copa del Mundo 2026. Hasta allí llegaron las cámaras de la Red Uno de Bolivia para mostrar el colorido y la pasión que se vive a pocos días de nuevos encuentros del torneo.

Con el océano como telón de fondo, un clima cálido y decenas de turistas y seguidores de distintas selecciones, el enviado especial José Quino presentó un panorama de cómo se vive la fiesta futbolera lejos de los estadios, pero con la misma intensidad.

Durante el recorrido, Quino conversó con aficionados colombianos que se encontraban disfrutando de la jornada en la playa. Los hinchas expresaron su entusiasmo por el desempeño de su selección y aseguraron que el próximo duelo frente a Portugal será uno de los encuentros más atractivos de la fase de grupos.

Los seguidores cafeteros manifestaron su confianza en conseguir un resultado positivo y aprovecharon la presencia de las cámaras de la Red Uno para enviar mensajes de apoyo a su equipo nacional.

La Red Uno de Bolivia continúa desplegada en Estados Unidos con enviados especiales para llevar a los televidentes todos los detalles, historias y el ambiente que rodea al Mundial 2026.

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