La acción mundialista no se detiene y este viernes 19 de junio los aficionados al fútbol tendrán una jornada cargada de emociones con cuatro encuentros correspondientes a la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

El telón se abrirá a las 15:00 (hora de Bolivia) con el duelo entre Estados Unidos y Australia, dos selecciones que buscarán dar un paso importante hacia la clasificación en el Grupo D. Más tarde, a las 18:00, Escocia se medirá con Marruecos en un choque que promete intensidad de principio a fin por el Grupo C.

La atención de millones de aficionados estará puesta a las 20:30 en el partido entre Brasil y Haití. La ‘Canarinha’, una de las favoritas al título, intentará imponer su jerarquía frente a un rival que sueña con dar la sorpresa del torneo.

La jornada concluirá a las 23:00 con el enfrentamiento entre Turquía y Paraguay. La Albirroja buscará sumar puntos vitales para mantenerse con vida en el Grupo D, mientras que los turcos también llegan obligados a conseguir un resultado positivo.

Con selecciones históricas, aspirantes al título y equipos dispuestos a romper los pronósticos, el Mundial ofrece una nueva jornada imperdible para los amantes del fútbol.

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