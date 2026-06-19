TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Mundial 2026

Bajas, dudas y alineaciones: ¿cómo llegan Brasil y Haití al electrizante duelo de hoy?

La selección brasileña llega presionada tras un empate en su debut, mientras Haití busca dar el golpe ante uno de los favoritos del torneo en la segunda fecha del Grupo C.

Martin Suarez Vargas

19/06/2026 11:03

Agregar Reduno en
Vinícius de Brasil y Franztdy Pierrot de Haití. Foto: EFE.
Estados Unidos.

Escuchar esta nota

La selección de Brasil afronta un partido determinante este viernes 19 de junio cuando se mida ante Haití por la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026, duelo que va en vivo por la Red Uno de Bolivia.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti necesita sumar su primera victoria tras el empate 1-1 frente a Marruecos en el debut, resultado que dejó algunas dudas en el rendimiento de la ‘Canarinha’.

En su estreno mundialista, Brasil no logró imponer su juego con claridad y terminó rescatando un punto gracias a la aparición de Vinícius Júnior. Ahora, con la obligación de no volver a fallar, la verdeamarela apunta a los tres puntos para encaminar su clasificación a los octavos de final.

Del otro lado, Haití llega al encuentro con la necesidad de sumar luego de caer 1-0 ante Escocia en su primer partido del torneo. El conjunto caribeño mostró orden defensivo y competitividad, pero no logró concretar sus opciones en ataque.

Pese a la derrota, Haití mantiene la ilusión intacta y afronta este duelo como una oportunidad histórica para sorprender a uno de los grandes candidatos al título. El equipo busca mantenerse con vida en la pelea por avanzar a la siguiente ronda.

Una de las historias más destacadas del combinado haitiano es su regreso a una Copa del Mundo tras 52 años de ausencia, en medio de un contexto complejo fuera de las canchas. El equipo dirigido por Sébastien Migné ha logrado llegar con su plantel completo al compromiso de hoy, mientras que Brasil aún no podrá contar con Neymar.

El duelo entre Brasil y Haití está programado para las 20:30 de Bolivia, en un partido donde la presión recae sobre la ‘Canarinha’, pero la ilusión y el sueño de dar la sorpresa pertenece al conjunto caribeño.

Posible alineación de Brasil: 

Alisson; Roger Ibáñez, Marquinhos (C), Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Vinicius, Igor Thiago, Rapinha. DT: Carlo Ancelotti.
Posible alineación de Haití:
Placide; Arcus, Adé, Delcroix, Expérience; Deedson, Danley, Bellegarde, Providence; Nazon, Isidor.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD