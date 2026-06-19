Bajas, dudas y alineaciones: ¿cómo llegan Brasil y Haití al electrizante duelo de hoy?

La selección de Brasil afronta un partido determinante este viernes 19 de junio cuando se mida ante Haití por la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026, duelo que va en vivo por la Red Uno de Bolivia.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti necesita sumar su primera victoria tras el empate 1-1 frente a Marruecos en el debut, resultado que dejó algunas dudas en el rendimiento de la ‘Canarinha’.

En su estreno mundialista, Brasil no logró imponer su juego con claridad y terminó rescatando un punto gracias a la aparición de Vinícius Júnior. Ahora, con la obligación de no volver a fallar, la verdeamarela apunta a los tres puntos para encaminar su clasificación a los octavos de final.

Del otro lado, Haití llega al encuentro con la necesidad de sumar luego de caer 1-0 ante Escocia en su primer partido del torneo. El conjunto caribeño mostró orden defensivo y competitividad, pero no logró concretar sus opciones en ataque.

Pese a la derrota, Haití mantiene la ilusión intacta y afronta este duelo como una oportunidad histórica para sorprender a uno de los grandes candidatos al título. El equipo busca mantenerse con vida en la pelea por avanzar a la siguiente ronda.

Una de las historias más destacadas del combinado haitiano es su regreso a una Copa del Mundo tras 52 años de ausencia, en medio de un contexto complejo fuera de las canchas. El equipo dirigido por Sébastien Migné ha logrado llegar con su plantel completo al compromiso de hoy, mientras que Brasil aún no podrá contar con Neymar.

El duelo entre Brasil y Haití está programado para las 20:30 de Bolivia, en un partido donde la presión recae sobre la ‘Canarinha’, pero la ilusión y el sueño de dar la sorpresa pertenece al conjunto caribeño.

Posible alineación de Brasil:

Alisson; Roger Ibáñez, Marquinhos (C), Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Vinicius, Igor Thiago, Rapinha. DT: Carlo Ancelotti.

Posible alineación de Haití:

Placide; Arcus, Adé, Delcroix, Expérience; Deedson, Danley, Bellegarde, Providence; Nazon, Isidor.

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