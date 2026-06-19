Captan escalofriante fractura de Koné en pleno partido de Qatar vs. Canadá

El encuentro mundialista entre las selecciones de Canadá y Qatar se convirtió en el escenario de uno de los momentos más dramáticos y dolorosos de la competencia actual. Un fortuito pero devastador choque sobre el terreno de juego impresionó a los asistentes y paralizó por completo el partido.

La trágica acción se desarrolló en las inmediaciones del estadio BC Place de Vancouver durante una disputa de balón de alta intensidad. El mediocampista canadiense Ismael Koné impactó fuertemente contra el qatarí Assim Madibo, provocando una caída que dejó en evidencia la gravedad de la situación desde el primer segundo.

Tensión en el BC Place

Los futbolistas de ambos equipos y los cuerpos médicos reaccionaron con notable urgencia ante las muestras de dolor del jugador norteamericano. El mediocampista del Sassuolo tuvo que ser inmovilizado con extrema precaución sobre el césped antes de recibir la autorización para su evacuación.

Foto: EFE.

Los reportes preliminares del cuerpo médico sugieren una fractura severa en la zona de la tibia que lo marginaría de la competencia de forma definitiva. El atleta abandonó las instalaciones del estadio directamente en una ambulancia para ser evaluado de urgencia en el hospital más cercano.

Un panorama desalentador

El cuerpo técnico de la selección canadiense y la afición local permanecen a la espera de un parte médico oficial que detalle el alcance exacto de la lesión. La baja de esta pieza clave representa un golpe anímico y deportivo devastador para las aspiraciones del conjunto norteamericano en el torneo.

Fuente: Heraldo de México.

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