¡Ahora también lo baila! Doña Inés se sumó al trend viral

Doña Inés, una ciudadana que se volvió tendencia tras manifestar de forma enérgica su descontento contra las autoridades en un bloqueo vial ha dado un giro inesperado a su repentina notoriedad en las plataformas virtuales. Las declaraciones de la mujer, que rápidamente fueron transformadas por productores locales en una pegajosa pieza musical de alcance nacional, ahora sirven de fondo para su propia e inédita incursión en el mundo del entretenimiento coreográfico.

En un reciente video que ha encendido las interacciones digitales, se observa a la protagonista sumándose con entusiasmo al reto bailable que inspira su propio relato de protesta. Esta vez la escena se aleja por completo de la tensión política original al mostrarla sonriente y coordinando pasos en compañía de dos niños que dinamizan el sorpresivo desenlace de esta historia.

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