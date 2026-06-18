Colegio Médico pide procesar a culpables de muertes de pacientes oncológicos por los bloqueos

Ante la situación actual de bloqueos en puntos clave del país, el presidente del Colegio Médico, Humberto Vargas, lanzó una dura advertencia contra la impunidad de quienes cortan las rutas del país. "No es posible que los pacientes estén falleciendo porque no llegan los medicamentos y las mesas de diálogo están durando 49 días; encima se esté diciendo que se van a liberar a los culpables, a los que están atentando contra la vida", sentenció.

Vulnerabilidad extrema en los hospitales

Además, indicó que el bloqueo de caminos ha dejado desamparados a cientos de ciudadanos que dependen de tratamientos de alta complejidad para sobrevivir diariamente. Vargas denunció que la crisis golpea con fuerza a los sectores que deberían ser la prioridad absoluta del Estado boliviano.

"No es posible que tengamos pacientes que estén peregrinando, que no puedan venir al Centro Oncológico por los bloqueos a recibir su tratamiento de quimioterapia o pacientes que tengan que peregrinar de otros departamentos que no puedan llegar para recibir su tratamiento de diálisis", afirmó con profunda preocupación.

El representante de los médicos cuestionó con severidad que las agendas partidarias y los intereses sectoriales se impongan por encima del derecho constitucional a la vida. Ante la posibilidad de amnistías, demandó que caiga todo el peso de la ley sobre aquellos que impidieron el libre tránsito de los servicios de emergencia. "Por supuesto que se debe procesar a los culpables; ¿acaso los 12 bolivianos que murieron en las ambulancias por no ser trasladados son menos bolivianos que los que tienen intereses políticos ahora?", increpó el líder del sector salud.

El gremio médico exige respuestas claras

En este contexto, el Colegio Médico de Bolivia ya formalizó la solicitud de un encuentro de alto nivel con la máxima autoridad de la cartera sanitaria. "El Ministerio de Salud tiene que ocuparse también de estos problemas que pasan en el sector; nos parece correcto que también la ministra salga y nos diga cuál es su plan de salud", concluyó Vargas.

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