La carretera que conecta Puerto Pailas con Puerto Ibáñez, en el municipio de Pailón, continúa bloqueada por mototaxistas que exigen al Gobierno el resarcimiento del 100% de los daños que, según denuncian, fueron provocados por la mala calidad de la gasolina.

La medida de presión cumple una jornada y mantiene interrumpido el tránsito hacia la Chiquitania, el Beni y la carretera Bioceánica con destino a Brasil, afectando a transportistas, pasajeros y conductores que permanecen varados en ambos extremos de la vía.

Mientras el bloqueo continúa, una comisión de YPFB aguarda en la Subalcaldía de Pailas la llegada de los dirigentes del sector para instalar una mesa de diálogo que permita encontrar una salida al conflicto.

El presidente de la Federación Departamental de Mototaxistas, Rubén Darío Cardozo, señaló que existe predisposición al diálogo, pero insistió en que las autoridades deben garantizar el cumplimiento de los acuerdos asumidos anteriormente.

“La verdad que esperamos que lleguen las autoridades acá al punto de bloqueo para poder dar solución. Instamos al diálogo a los dirigentes y esperamos que también las autoridades cumplan. Hoy se informó al Ministro de Hidrocarburos sobre toda esta problemática y está enviando personal idóneo para que podamos tener esta reunión y dar una solución definitiva al cumplimiento del 100% del resarcimiento”, manifestó.

Consultado sobre la posibilidad de levantar la medida, Cardozo afirmó que la decisión depende de las respuestas que presente el Gobierno durante las negociaciones.

“Todo depende del Gobierno. Nosotros estamos dispuestos a dialogar siempre y cuando nos den las soluciones que espera todo el sector transporte de mototaxis a nivel departamental”, sostuvo.

La dirigencia también advirtió que, si no se alcanzan acuerdos favorables, las protestas podrían intensificarse en las próximas horas.

“Hoy vamos a evaluar la jornada y las soluciones que se presenten. Si no son favorables para el sector, vamos a masificar la medida en todos los municipios del departamento y entrar en un bloqueo indefinido”, advirtió el dirigente.

Ante las molestias generadas por el cierre de la carretera, Cardozo pidió disculpas a la población afectada, aunque responsabilizó al Gobierno por la falta de respuestas.

“Sabemos que la población no tiene la culpa, pero el Gobierno también tiene que hacer mea culpa. Hace cinco meses venimos trabajando en mesas de diálogo y nos han venido mintiendo y ganando tiempo sin dar una solución real y concreta”, afirmó.

Hasta el cierre de esta edición, el punto de bloqueo permanecía instalado en la zona de Puerto Ibáñez y no existía tránsito hacia las rutas que conectan con la Chiquitania, el Beni y Brasil, mientras se aguardaba el inicio de las conversaciones entre la dirigencia de los mototaxistas y la comisión enviada por YPFB.

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