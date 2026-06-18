Continúan los allanamientos en Santa Cruz por el caso narcomadera detectado en Chile

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y el Ministerio Público continuaron este jueves con los operativos vinculados al denominado caso ‘narcomadera’, una investigación que surgió tras la incautación de más de 108 toneladas de sustancias ilícitas ocultas en cargamentos de madera en Chile.

Durante la jornada, fiscales y efectivos policiales allanaron un aserradero ubicado en la zona norte de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en el marco de las pesquisas destinadas a identificar a las empresas exportadoras presuntamente relacionadas con el envío de la carga contaminada.

Desde el pasado viernes hasta este jueves, la comisión investigadora ejecutó varios allanamientos en distintos puntos del departamento. Paralelamente, se emitieron citaciones para que propietarios, representantes, asesores legales y trabajadores de las empresas intervenidas comparezcan ante las autoridades en calidad de testigos.

El fiscal antidroga Julio César Porras informó que las acciones investigativas continuarán en los próximos días y adelantó que, a nivel nacional, se prevé la ejecución simultánea de alrededor de 50 allanamientos como parte de la investigación.

Asimismo, el Ministerio Público señaló que la toma de declaraciones de las personas convocadas seguirá desarrollándose conforme avance la recopilación de elementos de prueba.

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