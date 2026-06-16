Caso narcomaderas: ejecutan nuevos allanamientos en Santa Cruz

La investigación por el denominado caso ‘narcomaderas’ continúa ampliándose. La mañana de este martes 16 de junio, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y el Ministerio Público ejecutaron dos nuevos allanamientos en Santa Cruz, uno en una empresa maderera ubicada en el kilómetro 9 de la doble vía a La Guardia y otro en la zona del sexto anillo del Cambódromo.

Los operativos forman parte de las pesquisas abiertas tras el hallazgo en puertos de Chile de aproximadamente 108 toneladas de sustancias controladas ocultas en cargamentos de madera procedentes de Bolivia, un caso que ha generado una investigación de alcance nacional.

En la intervención participaron efectivos del Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales (GIOE) de la Felcn, junto a fiscales de Sustancias Controladas, quienes realizaron el secuestro de documentación y muestras de madera para determinar la procedencia de los envíos observados por las autoridades chilenas.

El fiscal de Sustancias Controladas, Julio César Porras, explicó que una de las empresas allanadas figura entre las observadas dentro de la investigación desarrollada en Chile.

“Efectivamente, esta es una empresa que ha sido observada en Chile, entonces estamos realizando el allanamiento correspondiente. Hemos secuestrado algunos retazos de madera y también documentación relacionada con la madera que se envió a Chile”, señaló la autoridad.

Porras informó además que cuatro personas fueron citadas a declarar en calidad de investigadas. Entre ellas se encuentran un propietario, un representante legal y dos trabajadores vinculados a la empresa intervenida.

Según el fiscal, los convocados aseguran desconocer el hallazgo de la droga detectada en territorio chileno, situación que deberá ser contrastada mediante los actos investigativos en curso.

La autoridad reveló que la investigación ingresó en una fase de expansión y contempla al menos 50 allanamientos en distintos puntos del país. De ese total, ocho están programados para Santa Cruz.

“Desde ayer hemos realizado varios operativos y ahora llevamos dos más. Serán cincuenta allanamientos a nivel de los cuatro departamentos donde están las empresas investigadas”, indicó.

Asimismo, Porras señaló que las pesquisas también podrían alcanzar a empresas navieras que participaron en el transporte de los cargamentos exportados.

“Estoy reuniendo toda la documentación secuestrada para identificar qué navieras participaron en los envíos. Sobre esa base vamos a desarrollar nuevas actuaciones investigativas”, sostuvo.

El segundo operativo de este martes se desarrolló en inmediaciones del sexto anillo del Cambódromo, donde una comisión de fiscales y efectivos de la Felcn continuó con la recolección de información relacionada con empresas presuntamente vinculadas al caso.

Las intervenciones se suman a los allanamientos ejecutados el lunes, cuando las autoridades ingresaron a varios inmuebles y secuestraron documentación considerada relevante para esclarecer la estructura operativa detrás de los cargamentos contaminados.

La investigación busca identificar a las personas y empresas que habrían participado en la presunta red de narcotráfico internacional que utilizó exportaciones de madera como mecanismo para ocultar y trasladar grandes cantidades de sustancias controladas hacia el exterior.

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