Un operativo conjunto de fuerzas de seguridad de Brasil permitió la incautación de 248 kilogramos de pasta base de cocaína presuntamente procedente de Bolivia y la aprehensión de al menos cuatro personas vinculadas a una organización criminal que operaba en la región fronteriza del estado de Mato Grosso.

La intervención fue ejecutada por efectivos del Grupo Especial de Seguridad Fronteriza (GEFRON), la Policía Federal, el 12º Comando Regional de la Policía Militar, Fuerza Táctica, el Ejército Brasileño y el 27º Comando Independiente de la Policía Militar de Goiás, en el marco de la Operación Protector de Fronteras y la Operación Brasil Contra el Crimen Organizado.

Según el informe oficial, los agentes interceptaron un vehículo que transportaba la droga y otro motorizado que cumplía funciones de apoyo y vigilancia para la organización. Durante la requisa, los uniformados encontraron alrededor de 240 paquetes de pasta base de cocaína ocultos en el interior del automóvil, con un peso total cercano a los 248 kilogramos.

Las autoridades brasileñas estimaron que la carga decomisada tiene un valor de aproximadamente 4,46 millones de reales, equivalentes a más de 6,1 millones de bolivianos, constituyendo una de las más importantes incautaciones registradas recientemente en esa región fronteriza.

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue el hallazgo de un sistema de comunicación satelital Starlink instalado en el vehículo que actuaba como explorador. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el equipo era utilizado para mantener comunicación permanente entre los integrantes de la red criminal y monitorear las rutas de traslado de la droga, incluso en zonas sin cobertura de telefonía móvil convencional.

Las fuerzas de seguridad consideran que esta tecnología permitía alertar sobre posibles controles policiales y coordinar el desplazamiento de los cargamentos a lo largo de la frontera.

Las investigaciones continúan para establecer el origen exacto del cargamento, identificar a otros posibles involucrados y determinar la estructura logística utilizada para el transporte de los narcóticos desde la frontera boliviana.

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