Bolivia y Estados Unidos firman acuerdo para fortalecer la lucha contra el narcotráfico

Bolivia y Estados Unidos suscribieron una Carta de Acuerdo orientada a fortalecer la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada transnacional.

El instrumento permitirá canalizar hasta $us 20 millones en cooperación técnica, capacitación y equipamiento especializado, con el objetivo de reforzar las capacidades operativas de las instituciones bolivianas encargadas de la seguridad pública, la investigación criminal y el combate al crimen organizado.

Cooperación internacional

Según la información oficial, los recursos estarán destinados a mejorar las herramientas de trabajo de las entidades responsables de enfrentar delitos vinculados al narcotráfico y otras actividades ilícitas de carácter transnacional.

Foto: Bolivia y Estados Unidos suscriben acuerdo. Cancillería de Bolivia.

Las autoridades destacaron que el acuerdo busca consolidar los mecanismos de coordinación y cooperación entre ambos países frente a desafíos comunes en materia de seguridad.

Asimismo, Bolivia reafirmó su compromiso con una cooperación internacional basada en la responsabilidad compartida, el respeto mutuo y la acción coordinada para enfrentar las amenazas que representan las organizaciones criminales.

El convenio forma parte de los esfuerzos orientados a fortalecer las capacidades institucionales y mejorar la respuesta ante delitos que afectan la seguridad regional.

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