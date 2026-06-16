Caravana ayudará a camioneros varados en carretera Bolivia-Chile

Una caravana humanitaria organizada por la Defensoría del Pueblo de Bolivia partió este lunes desde La Paz a la carretera internacional hacia Chile para asistir con alimentos y medicamentos a centenares de camioneros atrapados desde hace más de 40 días por los bloqueos de campesinos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, exhortó "a los movilizados a ser respetuosos del ingreso y del tránsito de esta caravana que solamente está buscando paliar las necesidades más básicas de los transportistas que se encuentran en este momento varados en carretera".

Al ser consultado sobre las versiones acerca del posible fallecimiento de varios camioneros en las carreteras, Callisaya afirmó que no tiene "un dato exacto".

Asimismo, afirmó que la Defensoría del Pueblo realiza "el relevamiento de la información", pero alertó que miles de camioneros permanecen en varias rutas "en condiciones humanas muy limitadas" y con múltiples necesidades.

Antes de partir, el representante de la Cruz Roja en Bolivia, Reynaldo Ayala, afirmó que la caravana de solidaridad lleva vituallas para al menos 600 camioneros en la carretera hacia la zona fronteriza.

De su parte, Elizabeth Zabala, de Caritas Bolivia, organización de la Iglesia católica, pidió a los manifestantes dejar pasar a la delegación porque los camioneros "están pasando hambre, frío y tienen necesidades de salud" porque hay varios que están enfermos.

Caravana ayudará a camioneros varados tras 41 días. Foto: Defensoría del Pueblo

El dirigente de la Cámara Departamental de Transporte de La Paz, Álvaro Ayllón, calculó que en un primer tramo de la ruta, entre La Paz y la localidad de Curahuara de Carangas, distantes en 268 kilómetros, hay por lo menos de 800 a 1.000 camioneros detenidos por los bloqueos.

Según Ayllón, el primero objetivo es llegar hasta esa población del altiplano, a 4.000 metros de altitud y ubicada a casi 100 kilómetros de la localidad de Tambo Quemado, fronteriza con Chile.

Los cortes de ruta, iniciados el 6 de mayo, son impulsados por la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari, la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), para exigir la renuncia de Paz, quien cumplió siete meses de Gobierno hace una semana.

El conflicto ha dejado al menos 16 muertos, 13 de ellos por falta de acceso oportuno a la atención médica por los bloqueos, y pérdidas económicas estimadas en 2.500 millones de dólares.

Este lunes, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó los principales bloqueos en las zonas andinas de La Paz, Oruro y Potosí y en la central Cochabamba, además de Santa Cruz, mientras que el Gobierno ha informado que los manifestantes se retiraron de varios puntos en algunas regiones.

Además, cinco de las nueve centrales obreras departamentales del país han pedido al líder de la COB, Mario Argollo, que acepte dialogar con el Gobierno para solucionar la crisis.

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