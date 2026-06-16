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Clases presenciales retornan en La Paz, pero colegios registran baja asistencia

Estudiantes enfrentan dificultades de transporte y padres debaten sobre el regreso a las aulas.

Red Uno de Bolivia

15/06/2026 21:44

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Foto: estudiantes en clases presenciales ARCHIVO
La Paz

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A partir de este lunes, algunas unidades educativas en La Paz determinaron el retorno a clases de manera presencial, incluyendo colegios particulares, de convenio y fiscales. Sin embargo, la asistencia fue baja y la mayoría de los estudiantes permaneció en sus hogares.

En el caso del colegio Hugo Dávila, se emitió un comunicado oficial anunciando la vuelta a clases presenciales, pero las aulas permanecieron semivacías. Entre los factores que limitaron la asistencia se encuentran la falta de transporte público y la escasez de gasolina, que dificultan el traslado de los alumnos.

“Más que todo para la aplicación de las tareas y enseñar mejor es presencial, la verdad. Virtuales nada, para nada”, señaló un estudiante sobre su preferencia por las clases presenciales. Sin embargo, otros alumnos indicaron que les resultaba difícil llegar a los colegios desde zonas como Pampahasi y San Antonio Alto.

Padres de familia

La situación refleja la disyuntiva entre padres de familia que desean el regreso a clases presenciales y aquellos que prefieren mantener la modalidad virtual por motivos de seguridad y logística. Para abordar el tema, se han programado reuniones en distintas unidades educativas para analizar la situación y tomar decisiones coordinadas.

Mientras tanto, muchos estudiantes optan por continuar sus actividades desde casa hasta que se normalice el transporte y se garantice un acceso seguro a los colegios.

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