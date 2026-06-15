Alcaldía de Cochabamba multa con Bs 2.500 por perro a dueño de criadero clandestino de American Bully y decomisa definitivamente a los canes

El Departamento de Zoonosis de la Alcaldía de Cochabamba dictó una sanción económica y administrativa tras intervenir un criadero clandestino de canes de la raza American Bully. El propietario del lugar deberá pagar una multa de 2.500 bolivianos por cada perro que fue rescatado del inmueble, y además, se determinó de forma contundente que no se le devolverán los animales.

El jefe de Zoonosis, Diego Prudencio, explicó que el caso fue calificado como una falta "muy grave" debido a la acumulación de múltiples infracciones que vulneran las normativas municipales de tenencia responsable y bienestar animal.

Múltiples infracciones y hacinamiento

Las autoridades justificaron la severidad de la sanción basándose en el estado de desprotección en el que se encontraban los animales y el peligro que representaba el lugar.

Falta de legalidad: El establecimiento operaba de manera ilegal, careciendo de registro, licencia de funcionamiento y el pre-registro obligatorio para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

Malas condiciones: Los canes se encontraban en condiciones zoosanitarias deplorables. "Ese predio, ese lote no tiene condiciones mínimas. Lo que se ve ahí es un abandono total", enfatizó Prudencio.

Casos de agresión: El detonante principal para la intervención fue la agresión de uno de estos ejemplares hacia otro can.

Decomiso definitivo

A pesar de que el propietario intente subsanar la deuda económica, Zoonosis, en coordinación con su equipo de asesoría legal, ha activado las acciones administrativas para consolidar el decomiso definitivo de los American Bully. "No vamos a permitir ni tolerar que estas cosas pasen por alto (...) no se van a devolver los animales, porque en ese contexto en el cual se encontraban, es imposible", ratificó la autoridad municipal.

Controles estrictos a criaderos y refugios

Desde la Alcaldía advirtieron que este tipo de operativos continuarán de manera rigurosa en toda la ciudad. La comuna aplicará los mismos estándares de fiscalización tanto para criaderos comerciales como para los refugios de animales.

"Tantos refugios, criaderos o cualquier establecimiento que maneje animales, tiene que hacerlo con las condiciones debidas, y siempre cuidando el bienestar de ellos", concluyó Prudencio.

Para reportar casos de maltrato animal, criaderos clandestinos o establecimientos que no cumplan con las normas sanitarias, Zoonosis habilitó la línea telefónica 4493355 para recibir denuncias de la población.

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