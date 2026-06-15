¿Cuándo mejorará el clima en Santa Cruz?: Se confirma el día de retorno del sol

Esta semana se registrará de manera oficial la salida del sol en Santa Cruz tras varias jornadas de cielos nublados. Los reportes meteorológicos confirman que el día clave para este cambio atmosférico será el jueves, permitiendo un ascenso térmico considerable.

Durante las primeras horas del martes se prevé una temperatura máxima de 18°C y una mínima de 15°C bajo cielos completamente nublados. El ambiente se mantendrá fresco y constante el resto del día, alcanzando los 19°C por la tarde y descendiendo levemente a los 16°C en horas de la noche.

Proyección de mitad de semana

El miércoles continuará la tendencia húmeda con cielos cubiertos y registros que oscilarán entre los 15°C y los 19°C. Asimismo, la jornada estará marcada por la presencia de ráfagas de viento provenientes del sureste que alcanzarán los 15 kilómetros por hora.

El esperado día soleado del jueves elevará el termómetro hasta una máxima de 27°C con vientos que rotarán temporalmente al noroeste. No obstante, para el día viernes se anticipa el retorno del cielo nublado y un nuevo descenso térmico que fijará la temperatura máxima en 23°C.

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