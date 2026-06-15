Ejecutan cuatro allanamientos simultáneos por el caso ‘Narcomaderas’

El Ministerio Público activó una serie de allanamientos simultáneos con el objetivo de continuar con las investigaciones en torno al denominado caso ‘Narcomaderas’. Al respecto, el fiscal Julio César Porras informó que se han recolectado documentos y muestras forestales que serán peritadas formalmente para avanzar con la investigación.

Las autoridades focalizaron sus esfuerzos en la inspección de un contenedor devuelto que pretendía revelar la logística de envío. "Hicimos la prueba correspondiente pero el can no respondió nada", detalló Porras al explicar que, pese al resultado, se “partieron” dos puertas de madera para realizarles un estudio técnico.

Expansión de las operaciones

Hasta el momento, el despliegue de las fuerzas del orden no ha registrado personas arrestadas debido a que se aguardan los resultados del análisis científico de la materia prima secuestrada. Finalmente, el fiscal a cargo de la causa anticipó que, tras ejecutar los primeros cuatro operativos, la meta de la institución es alcanzar aproximadamente 50 allanamientos a nivel de tres departamentos.

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