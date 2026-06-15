Fiscalía citará a dueños y representantes de empresas allanadas por el caso narcomadera

La investigación del denominado caso narcomadera continúa avanzando en Santa Cruz. La Fiscalía informó que citará a los propietarios y representantes legales de las empresas que fueron allanadas este lunes, en el marco de las pesquisas relacionadas con una carga contaminada detectada en Chile.

El fiscal asignado al caso, Meyson Mamani, explicó que uno de los operativos se ejecutó en una empresa vinculada a contenedores que presuntamente fueron identificados por las autoridades del país vecino dentro de la investigación.

“Se ha hecho un allanamiento dentro de los casos denominados como ya de conocimiento del acontecimiento que hubo en Chile. En ese sentido se ha allanado esta empresa, la cual tuviera contenedores, supuestamente que estarían identificados en el país vecino de Chile”, señaló la autoridad.

Mamani indicó que el procedimiento se realizó en cumplimiento de una orden judicial y permitió recolectar elementos que serán incorporados al proceso investigativo.

“Se ha secuestrado documentación que va a ser respectivamente valorada por la Comisión de Fiscales y de igual manera se hizo citaciones para los dueños y como los representantes legales”, manifestó.

La documentación incautada será sometida a análisis para establecer posibles nexos con el cargamento investigado y determinar eventuales responsabilidades dentro del caso.

El Ministerio Público había dado a conocer previamente una lista de empresas que presuntamente estarían relacionadas con los envíos observados. Entretanto, las autoridades confirmaron que los operativos continuarán en diferentes compañías de la capital cruceña como parte de las investigaciones.

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