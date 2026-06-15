“Al niño lo vi”: esto es lo que dijo el chofer que atropelló a una madre que corría tras su hijo para salvarlo

Un trágico accidente de tránsito ocurrido en la zona de la Pampa de la Isla dejó como resultado la muerte de una madre de familia, luego de ser atropellada por un camión cuyo conductor fue posteriormente aprehendido por la Policía.

Según el testimonio del chofer, todo ocurrió en cuestión de segundos cuando observó a un niño cruzando la vía. En un intento por evitarlo, realizó una maniobra de esquiva que lo llevó incluso a subir a la acera. Sin embargo, afirmó que en ese momento no logró advertir la presencia de la madre.

“Ya vi nomás que el niño se estaba cruzando, será pues de tres años. Entonces lo que hice fue esquivar… ya cuando la madre lo jaló, ya esquivé y doblé y la madre se metió, se resbaló y pasé con la llanta trasera”, relató el conductor ante las autoridades.

El chofer añadió que intentó frenar inmediatamente después del impacto. “Al niño lo vi, pero al esquivar ya no me daba más, ya no me daba más y ya fue que frené donde frené”, sostuvo.

Asimismo, indicó que circulaba a baja velocidad debido a que transportaba carga. “Iba despacio, normal nomás iba”, agregó en su declaración.

Tras el hecho, personal de emergencia llegó al lugar y trasladó a la víctima a un centro asistencial, donde posteriormente se confirmó su deceso.

La Policía procedió con la aprehensión del conductor, quien fue trasladado a dependencias policiales de la zona de Pampa de la Isla. Tras la audiencia, la familia expresó su rechazo a la decisión judicial que le otorgó detención domiciliaria y aseguró que no fue notificada oportunamente de la audiencia cautelar.

Alejandra deja tres hijos menores de edad, entre ellos un niño con síndrome de Down. Sus seres queridos la recuerdan como una mujer esforzada que trabajaba diariamente para sostener a su familia.

Mira la programación en Red Uno Play