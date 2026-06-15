Cochabamba: cae acusado de abuso contra menores que pretendía fugar a Chile

En un operativo coordinado entre el Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), la Policía logró la aprehensión de Luis G., un presunto depredador sexual acusado de haber captado y vejado a más de una decena de menores de edad en Cochabamba. El sujeto ya fue imputado por los delitos de violación agravada y pornografía.

La abogada de las víctimas, Pamela Caballero, dijo que el acusado utilizaba los juegos en línea en internet para contactar a menores de entre 12 y 18 años. "Su modus operandi era que tomaba contacto mediante internet, se ganaba su confianza, decía que podían verse en un lugar y, cuando se reunían, los llevaba a un lugar vacío para vejarlos sexualmente", detalló la jurista.

El caso salió a la luz después de que una de las víctimas comenzara a mostrar un cuadro severo de depresión. Al ser abordado por sus progenitores, el menor confesó lo sucedido y reveló que el agresor lo extorsionaba y que le había admitido en una conversación que poseía videos de las agresiones grabados sin su consentimiento y que, de denunciarlo, los revelaría. Tras conocer el hecho, los padres formalizaron la denuncia ante las autoridades.

Intento de fuga y captura

La captura del imputado estuvo en riesgo debido a un intento de evasión del país. "Se tiene información que el sujeto pretendía fugarse, ayer pretendía irse a Chile", señaló Caballero.

Para lograr su captura, se activó un trabajo de inteligencia en el que una de las víctimas tuvo que contactarse con el agresor, aprovechando el escenario de confianza, lo que permitió a la Felcc y a la Fiscalía dar con su paradero exacto antes de que abandonara el territorio nacional.

Más de 10 víctimas identificadas

Durante las conversaciones con los menores, el propio Luis G., confesó haber realizado las mismas acciones con al menos 10 menores. Al momento de la aprehensión, las autoridades evidenciaron que el sujeto guardaba y retenía los registros audiovisuales de los abusos en su teléfono celular.

Ante la gravedad del caso y la posibilidad de que existan más afectados, la defensa legal instó a la población: "Sería oportuno que hagan su denuncia si hay más víctimas".

Audiencia de medidas cautelares

Para este lunes está programada la audiencia de medidas cautelares de Luis G. La parte querellante y las familias afectadas han adelantado que solicitarán la detención preventiva sin plazo en el recinto penitenciario de máxima seguridad de El Abra, argumentando el evidente riesgo de fuga y el peligro que el sujeto representa para la sociedad.

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