Denuncian nuevo robo en Santa Cruz y apuntan a los mismos sospechosos de una veterinaria

Un comerciante denunció haber sido víctima de un robo en su tienda ubicada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y aseguró que los responsables serían las mismas personas que días atrás fueron captadas robando en una veterinaria en la zona.

Delincuentes reincidentes

Según el relato de la afectada, el hecho ocurrió durante la madrugada del jueves, cuando tres personas forzaron el ingreso al negocio utilizando una pata de cabra para romper los candados.

“El día jueves en la madrugada entraron a robar a mi tienda. Son tres personas, hicieron volar el candado con una pata de cabra y se llevaron dos garrafas, dos bultos de coca y un celular”, relató la propietaria.

La víctima afirmó que, tras conocer las imágenes difundidas sobre el robo en una veterinaria, identificó similitudes con los autores que ingresaron a su negocio, por lo que decidió presentar la denuncia ante la Policía.

“Son las mismas personas que entraron a robar a esa veterinaria y por eso también di parte a la Policía”, sostuvo.

Más de Bs 2.000 en objetos robados

De acuerdo con la evaluación realizada por el comerciante, las pérdidas económicas ascienden a aproximadamente Bs 3.000. Los dos bultos de coca fueron valorados en Bs 2.000, mientras que las garrafas tenían un costo de Bs 400 cada una y el teléfono celular estaba valuado en Bs 600

El afectado manifestó su preocupación debido a que trabaja con créditos bancarios y aseguró que el robo afecta directamente su economía familiar.

La Policía recibió la denuncia y se espera que las investigaciones permitan establecer si existe relación entre este robo y otros hechos delictivos registrados recientemente en la capital cruceña.