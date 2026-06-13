Dictan detención preventiva para dos exgerentes de YPFB en caso gasolina desestabilizada

El Juzgado Séptimo de Instrucción en lo Penal de La Paz determinó la detención preventiva por seis meses para otros dos exgerentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), investigados por su presunta participación en la comercialización y distribución de gasolina desestabilizada.

Se trata del exgerente de Logística, Eddy Rolando T. I., quien fue enviado al penal de Palmasola, en Santa Cruz, y del exgerente de Comercialización, Nelson Alejandro M. T., que deberá ser recluido en el penal de San Pedro, en La Paz.

El proceso que se sigue en contra de ambos es por la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Citaciones pendientes

El fiscal David Torrez informó que, en el marco de la investigación, se prevé la citación al expresidente de YPFB, Yusef Akly, y al exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, para que brinden información sobre el caso.

Con los dos procesados, suman tres los encarcelados, ya que desde el 6 de junio, el exgerente de Productos Derivados e Industrialización de YPFB, Carlos C. P., permanece recluido en el penal de Palmasola.

Fuente: ABI

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