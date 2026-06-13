¿En qué se usaría el millón de bolivianos encontrados en la ambulancia? Arrestados rompieron el silencio

Tras la sorpresiva interceptación de una ambulancia del Trópico con más de un millón de bolivianos en pleno centro de la ciudad, nuevos detalles preliminares salen a la luz. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) confirmó el arresto de nueve personas que se encontraban a bordo del vehículo oficial perteneciente al municipio de Puerto Villarroel, quienes argumentaron que el millonario monto estaba destinado al pago de salarios.

El operativo se ejecutó esta tarde luego de que efectivos policiales detectaran que una persona retiró la fuerte suma de dinero de una sucursal del Banco Unión e inmediatamente abordó la ambulancia de salud pública. Al no contar con los protocolos de seguridad ni la justificación legal correspondiente para trasladar semejante cantidad en un vehículo de emergencias, los uniformados procedieron a la intervención inmediata.

La versión de los implicados: Traslado de paciente y pago de planillas

De acuerdo con el informe brindado por el director de la Felcc de Cochabamba, el coronel Rolando Vera, entre los nueve arrestados se encuentran el conductor, un encargado financiero del municipio de Puerto Villarroel, así como personal médico y de salud.

"De manera preliminar, el chofer indica que habían trasladado a un paciente hacia un centro médico en Cochabamba junto a sus familiares. Al momento de retornar, el encargado financiero le habría pedido que lo esperara para retirar el dinero. El conductor asegura que no sabía que se estaba transportando esa cantidad", explicó Vera.

Respecto al destino de los fondos, los arrestados señalaron de manera uniforme que el dinero estaba destinado a cancelar los sueldos de los funcionarios municipales de dicha región.

Fiscalía inicia el desprecintado y la cuantificación del dinero

Pese a las declaraciones de los funcionarios, las autoridades mantienen el caso bajo estricta reserva y actúan conforme a los procedimientos de ley para evitar vicios de nulidad. El vehículo y el dinero fueron trasladados bajo custodia policial a dependencias de la Felcc, donde el motorizado permaneció precintado hasta la llegada del fiscal asignado al caso.

Al caer la noche, personal del Ministerio Público y de la Felcc procedieron al desprecintado de la ambulancia y al inicio de la toma de declaraciones informativas. Las autoridades procederán a:

Contabilizar de manera oficial y exacta el monto de dinero confiscado.

Verificar la autenticidad de las planillas de pago del municipio de Puerto Villarroel.

Cruzar información con los depósitos y retiros de la entidad bancaria.

Más allá de la legalidad del dinero, que aún está en proceso de verificación, el caso genera una fuerte susceptibilidad debido a los riesgos logísticos. Autoridades e investigadores se cuestionan si el personal de salud y un vehículo de emergencias —sin ningún tipo de escolta de seguridad— eran la vía pertinente para trasladar una suma millonaria, especialmente considerando la coyuntura de bloqueos de carreteras existentes entre la ciudad de Cochabamba y el Trópico.

La situación jurídica de los nueve involucrados se definirá en las próximas horas, una vez que la Fiscalía evalúe la documentación presentada por la delegación municipal.

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